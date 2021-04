Covid, nelle zone della movida dal Pigneto a Trastevere varchi di accesso presidiati contro gli assembramenti

Varchi e transenne per evitare e affrontare gli assembramenti. Da lunedì 26 aprile scatteranno i varchi in alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo dei Fiori, Trastevere, San Lorenzo. È una delle misure che scatterà da domani nella Capitale con il passaggio in fascia gialla e le prime aperture.

Inoltre saranno transennate alcune aree nelle piazze molto frequentate come la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo dè Fiori e piazza Madonna dei Monti.

Chiusa Via del Corso per folla e assembramenti (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)

