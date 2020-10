Covid, al concerto del rapper Bismark selfie senza mascherine con i fan

Un concerto per celebrare l'uscita di "Nati diversi, ultima cena", il lavoro del rapper romano, Gianni Bismark, protagonista, in queste ore, con Emma, del singolo "C'hai ragione tu". Una serata organizzata nel quartiere Ostiense, nel locale Gasometro Vintage (l'ex Planet), in via del Commercio, con il format della cena-spettacolo, l'unico di fatto ammesso in questo periodo di emergenza sanitaria. Pubblico seduto, cantante sul palco, personale con le mascherine.

Fin qui tutto bene, per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid. Ma più di qualche persona ha notato che alla fine del live - dal titolo "Te lo magni te" - Bismark è stato protagonista di molti selfie con i suoi fan, tutti senza mascherina.

