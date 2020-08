Covid bollettino Lazio, +137 positivi in 24 ore: mai così tanti da 4 mesi. Un morto

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 137 nuovi casi die un morto. Ancora in crescita rispetto a ieri quando erano stati 115 i nuovi positivi. I nuovi contagi in un giorno non sono masi stati così alti da 4 mesi a questa parte: era ilquando si registrò un +144 in 24 ore.Dei nuovi casi oltre la metà sono di rientro e. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario.