Lazio, il bollettino di oggi 20 aprile: 10.681 nuovi casi (4.926 a Roma) e 14 decessi. D'Amato: «Contagi tornano a salire»

Nel Lazio oggi su 8.727 tamponi molecolari e 55.559 antigenici per un totale di 64.286 test, si registrano oggi 10.681 nuovi casi positivi al Covid-19 (+7.941 rispetto a ieri), con 4.926 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 14 decessi (uno in più rispetto a ieri). Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.151 (23 in meno rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 69 (una in più rispetto a ieri).

I guariti sono invece 8.248. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D' Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6 per cento, i casi tornano a salire e bisogna tenere l'attenzione alta», spiega l'assessore D' Amato.

I dati di Roma



Asl Roma 1: sono 2.041 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.585 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.300 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 961 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.049 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 3.216 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 874 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.421 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 579 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.