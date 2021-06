Covid Lazio, bollettino 4 giugno: 197 nuovi casi (120 a Roma) e 9 morti. Junior Open Day (12-16 anni) da domenica

Covid Lazio, il bollettino 4 giugno 2021. Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+4251) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 197 nuovi casi positivi (+1), i decessi sono 9 (+3), i ricoverati sono 747 (-46). I guariti sono 1106, le terapie intensive sono 128 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%.

I casi a Roma Città sono a quota 120.

Vaccini

Open Week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. Sold Out anche per gli 11mila slot aggiuntivi su sabato 5 e domenica 6 giugno. Grande successo.

Previsti Junior Open Day in tutto il Lazio anche per 12/16 anni. Il primo sarà a Rieti domenica 6 giugno con le prime 120 dosi di Pfizer.

Il Lazio oggi supera abbondantemente i 3 milioni e mezzo di somministrazioni effettuate e oltre 1 milione e 100mila di seconde dosi. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del lazio avranno avuto almeno una dose.

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: sono 42 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 3 decessi.

Asl Roma 3: sono 33 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: sono 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 26 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Nella asl di Latina sono 3 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.