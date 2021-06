Covid Lazio, bollettino 3 giugno: 196 nuovi casi (123 a Roma) e 6 morti. Nuovi ticket Open Week

Covid Lazio, il bollettino 3 giugno 2021. Oggi su oltre 7mila tamponi nel lazio (-2.975) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 196 nuovi casi positivi (-15), i decessi sono 6 (+2), i ricoverati sono 843 (+5). I guariti sono 1086, le terapie intensive sono 134 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,8%.

I casi a Roma Città sono a quota 123.

Vaccini

Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per i giorni sabato 5 e domenica 6 giugno dell’open week astrazeneca over 18. Aggiunte oltre 11mila dosi di cui 8mila già prenotati nella prima ora, si profila nuovo sold out. Ticket virtuale su app ufirst.

Vaccini, Zingaretti: «Hub chiusi a settembre, si continua con farmacie e medici. Presto tavolo per riaprire le discoteche»

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: sono 56 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: sono 23 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Asl Roma 6: sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 26 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h.

Nella asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Nella asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.