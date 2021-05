Covid Lazio, bollettino 31 maggio: 251 nuovi casi (169 a Roma) e 4 morti (-2)

Covid Lazio, il bollettino 31 maggio 2021. Oggi su quasi 7mila tamponi (-2461) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 251 nuovi casi positivi (-27), i decessi sono 4 (-2), i ricoverati sono 929 (+16). I guariti 1292, le terapie intensive sono 146 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 169. I dati di oggi si confermano tra i più bassi negli ultimi 7 mesi. Nelle prime ore sono circa 16mila le prenotazioni con ticket virtuale sulla app ufirst per l’open week Astrazeneca Festa della repubblica per over 18 che avrà luogo da mercoledì 2 a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutto il Lazio. Sono disponibili 50mila dosi con seconda dose dopo ferragosto.

APPROFONDIMENTI ROMA Zona bianca Lazio, D'Amato: «Già da metà... ITALIA Matrimoni in zona bianca: serve il Green pass? ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti... TICKET VIRTUALE Vaccino Lazio over 18, Open Week (2-6 giugno): prenotazioni aperte su... LA CAMPAGNA Vaccino Lazio, fasce d’età per l’estate. Dal 2... IL CASO Vaccini per i maturandi, 1 su 5 non vuole la dose. La Regione Lazio:... IL PROGRAMMA Vaccini dai pediatri, nel Lazio si parte il 15 giugno: mini-hub per...

Vaccino Lazio over 18, Open Week (2-6 giugno): prenotazioni aperte su ufirst. Ma l'app va in tilt

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: sono 75 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si regista 1 decesso.

Asl Roma 3: sono 26 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: sono 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 48 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nella asl di Latina sono 21 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Viterbo si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registra 1 decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA