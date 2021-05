Covid Lazio, bollettino 29 maggio: 307 nuovi casi (185 a Roma) e 10 morti. Ricoveri e terapie intensive mai così pochi in 7 mesi

Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 maggio. Su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-328) e oltre 14.000 antigenici per un totale di quasi 26.000 test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1% i casi a Roma Città sono a quota 185. Per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive, sono i dati migliori degli utlimi 7 mesi.

Le percentuali di copertura della popolazione target alla mezzanotte del 28 maggio:

over 90: 99,9% prima dose, 90% seconda dose;

over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose;

over 70: 85% prima dose, 38% seconda dose;

over 60: 75% prima dose, 20% seconda dose.

Il 46% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 21, 5% ha completato il ciclo vaccinale.

Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso.

Asl Roma 2: sono 85 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: sono 33 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decess.

Asl Roma 5: sono 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 57 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

