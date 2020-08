Covid bollettino Lazio, contagi in risalita: 166 in 24 ore (87 a Roma). Task force anti-virus per le scuole

Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test. Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora.

In risalita inel Lazio. Nelle ultime 24 ore si registrano(152 il giorno precedente) e un decesso. Dei nuovi positivisono a Roma (il giorno precedente) e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%). In ogni Asl nascono le equipeper le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (Iss).