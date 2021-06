Covid Lazio, bollettino 22 giugno: 74 nuovi casi (46 a Roma) e un morto. Il 36% ha completato il percorso vaccinale

Covid Lazio, il bollettino 22 giugno 2021. Oggi su oltre 9mila tamponi nel lazio (+4002) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 74 nuovi casi positivi (+3), si registra 1 decesso (-2), i ricoverati sono 285 (-10). I guariti sono 217, le terapie intensive sono 75 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ allo 0,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 46.

I casi a Roma e provincia



Asl roma 1

Sono 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano x decessi.



Asl roma 2

Sono 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano x decessi.



Asl roma 3

Sono 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.



Asl roma 4

3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.



Asl roma 5

Sono 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto si registrano x decessi.



Asl roma 6

Sono 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano x decessi.

Le province

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina

Sono 4 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone

Si registra 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.



Asl di Viterbo

Si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.



Asl di Rieti

Si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Vaccini

Oggi arriviamo a 4,7 mln di dosi somministrate nella regione lazio. Il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale.

Certificato vaccinale: tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo e’ un servizio in piu’ che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid.