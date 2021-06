Covid Lazio, bollettino 1 giugno: 195 nuovi casi (134 a Roma) e 10 morti (+6). D'Amato: «Zona bianca si avvicina»

Covid Lazio, il bollettino 1 giugno 2021. Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+4.225) e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 195 nuovi casi positivi (-56), i decessi sono 10 (+6), i ricoverati sono 882 (-47). I guariti 2.036, le terapie intensive sono 145 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%.

I casi a Roma Città sono a quota 134.

Vaccini

Maturandi: grande successo primo giorno di vaccinazione. A fine giornata oltre 17mila maturandi avranno ricevuto la prima somministrazione. Molto apprezzata iniziativa Carta Costituzionale; oggi partite le vaccinazioni nelle farmacie. Sono oltre 2.300 le somministrazioni nella giornata odierna, in totale oltre 31mila le prenotazioni già effettuate nel mese di giugno; domani 2 giugno festa repubblica: avvio dell’open week AstraZeneca over 18, i posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla App Ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì 3 giugno; hub auditorium della tecnica di Confindustria simbolo di rinascita, un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e anche ai medici e infermieri della Polizia di Stato che collaborano assieme alla Asl Roma 2 e a Confindustria.

Vaccini, Zingaretti: «Hub chiusi a settembre, si continua con farmacie e medici. Presto tavolo per riaprire le discoteche»

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: sono 48 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: sono 28 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Asl Roma 5: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi.

Asl Roma 6: sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 28 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h

Nella asl di Latina sono 7 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Viterbo si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Ultimo aggiornamento: 16:08

