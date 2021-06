Covid Lazio, bollettino 19 giugno: 101 nuovi casi (60 a Roma) e 1 morto. Sesto giorno di fila senza contagi a Rieti

Covid Lazio, il bollettino 19 giugno 2021. Oggi su quasi 9mila tamponi nel lazio (+24) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi (-46), si registra un solo decesso 1 (-2), i ricoverati sono 320 (-17). I guariti 215, le terapie intensive sono 77 ( = ). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma citta’ sono a quota 60.

Astrazeneca: gia’ avviata applicazione della circolare ministeriale relativa a seconda dose.

Vaccinazioni: con la giornata di domani, si concluderanno i due Junior Day Pfizer della fascia 12/16 anni. Si raggiungerà il totale di 40mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di vaccino pfizer. I richiami di questi 40mila saranno effettuati a 21 giorni, negli stessi hub della prima dose. Chi non ha aderito ai due junior day, potra’ vaccinarsi presso i pediatri di libera scelta.

Oggi superate 4,6 mln di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, di cui 2,9 mln di prime dosi.

Per il sesto giorno consecutivo 0 casi nella asl di Rieti.

Pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie, anche del vaccino moderna oltre che del vaccino monodose j&j, che secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza aifa e’ quello con il piu’ basso tasso di reazioni avverse.

Certificato vaccinale: tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma Lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo e’ un servizio in piu’ che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid.

Vaccinazioni junior 12-16 anni: si ripete nei giorni di domani sabato 19 e domenica 20 giugno, slot esauriti. Al termine saranno 40mila i giovani che avranno ricevuto la prima dose del vaccino pfizer.

I casi a Roma e provincia



Asl roma 1: sono 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.



Asl roma 2: sono 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.



Asl roma 3: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.



Asl roma 4: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.



Asl roma 5: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.



Asl roma 6: sono 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Le province

Nelle province si registrano 15 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 9 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.