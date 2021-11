Covid Lazio, bollettino oggi 17 novembre: 944 casi positivi (445 a Roma) e 5 morti. Ora i monoclonali a domicilio

Il bollettino di oggi: nel Lazio su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi al Covid (+117), 5 i decessi ( = ), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 445.

Asl Roma 1: sono 164 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 172 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 272 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 61 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose. * al via da questa mattina le prenotazioni (https://prenotavaccino-covid.Regione.Lazio.It/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40.

Già oltre 140 mila le persone prenotate. Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi I 180 giorni da ultima dose. Il sistema collochera’ l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. Le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l’ultima dose il 30 luglio.

Monoclonali: primi pazienti presi in carico grazie al servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positività per la valutazione all’arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche. Si consiglia il cittadino over 65 positivo covid che e’ in sovrappeso o ha una patologia polmonare o vascolare di chiamare nella immediatezza del riscontro della positivita’ al numero verde per effettuare il triage telefonico.

Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 6% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 72%, il 19% sono seconde dosi e prime dosi al 9%.