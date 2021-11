Covid Lazio, bollettino oggi 16 novembre: 827 casi positivi (376 a Roma) e 5 morti

Covid, il bollettino del Lazio di oggi martedì 16 novembre. Su 16.476 tamponi molecolari e 39.475 tamponi antigenici per un totale di 55.951 tamponi, si registrano 827 nuovi casi positivi (+232), 5 i decessi (-5), 605 i ricoverati (+26), 74 le terapie intensive (-1) e +785 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,4%. I casi a roma città sono a quota 376. Nel lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12.

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 215 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.