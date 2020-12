Covid, a Roma drive-in aperti anche durante le festività natalizie con orario ridotto

Durante le festività natalizie tutti i drive- in della Regione Lazio saranno sempre aperti e con orario ridotto dalle 8:30 alle 13:00 solo nei giorni del 8, 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. Gli unici due giorni di chiusura saranno il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1 gennaio), ad eccezione del drive in lunga sosta di Fiumicino che rimarrà sempre aperto e il drive in dell'aeroporto di Ciampino.

