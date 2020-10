«Assembramenti in prossimità o nei cimiteri vanno evitati e occorre garantire il distanziamento e tutte le misure di prevenzione al Covid. E dove fosse necessario anche attraverso contingentamenti e controllo della temperatura». Così si raccomanda l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, rimarcando la necessità di «mantenere le distanze di sicurezza e l’utilizzo della mascherina».

Gli orari

In occasione della ricorrenza dei defunti, in tutti i cimiteri capitolini è scattato il piano accoglienza con presidi rafforzati. Potenziate anche le navette e allungati gli orari d’apertura. I cimiteri capitolini fino a domani saranno aperti secondo i seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18, Ostia Antica San Vittorino dalle 7 alle 17, Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17. L’accesso al pubblico è consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli.

Cimitero monumentale

Al Verano è stato potenziato il servizio navetta gratuito con 21 fermate: da Ingresso Carri, ogni 15 minuti, dalle 8 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17 (ultima corsa); oggi e domani il servizio sarà svolto con orario continuato. Sempre per l’1 e 2 novembre è istituito un percorso aggiuntivo per l’area Pincetto con 19 fermate: da Ingresso Carri, ogni 30 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa). Le navette sono idonee al trasporto delle persone diversamente abili. Fino a domani, accanto ai tradizionali itinerari culturali già avviati negli scorsi anni, quest’anno se ne aggiungono due nuovi, inaugurati lo scorso 24 e 25 ottobre: “Alberto e i suoi amici” un percorso per celebrare i 100 anni dalla nascita di Sordi e “Le 7 arti al Verano”, una visita guidata ‘trasversale’ alla scoperta delle diverse arti racchiuse all’interno del cimitero monumentale della Capitale. Le visite sono gratuite, ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Informazioni su www.cimitericapitolini.it. Messa in solitudine anche per il Pontefice: la celebrazione di domani con Papa Francesco è prevista per le ore 16.00 nel Campo Santo Teutonico in forma strettamente privata, senza quindi la partecipazione di fedeli. Al termine della cerimonia, il Papa si fermerà in preghiera nel cimitero e successivamente si recherà nelle Grotte Vaticane per il ricordo dei Pontefici defunti.

Le cremazioni

L’aumentare dei decessi a Roma - anche a causa dell’emergenza Covid- ha fatto approntare all’Ama, la municipalizzata capitolina che gestisce i servizi cimiteriali, misure di potenziamento, specie sul fronte delle cremazioni. «Negli ultimi 3 mesi nella Capitale - fa notare l’azienda ambientale del Comune - si registra un trend di crescita dei decessi che nel solo mese di ottobre sono stati 600 in più con un aumento del 25%».

