«Africani sporcano le pensiline». Cotral replica al tweet razzista e "castiga" l'utente

Cotral risponde per le rime su utente. «Zingari e africani fanno i bisogni» sotto le pensiline del Cotral, l'azienda del trasporto pubblico regionale del Lazio, ha scritto Susy. Pronta la replica che ha collezionato centinaia di like: «Ciao Susy, come stai? È bello leggere un commento così, grondante di amore per l'umanità. Pensandoci bene potremmo anche scrivere "Il trasporto pubblico rende liberi" su ogni pensilina e adornarle con del grazioso filo spinato dai toni pastello». risponde per le rime su Twitter al commento razzista di un. «Zingari e africani fanno i bisogni» sotto le pensiline del Cotral, l'azienda del trasporto pubblico regionale del Lazio, ha scritto Susy. Pronta la replica che ha collezionato centinaia di like: «Ciao Susy, come stai? È bello leggere un commento così, grondante di amore per l'umanità. Pensandoci bene potremmo anche scrivere "Il trasporto pubblico rende liberi" su ogni pensilina e adornarle con del grazioso filo spinato dai toni pastello».

Sparando che gli zingari e gli africani non ci fanno bisogni corporali come spesso accade.. tra bottiglie e siringhe. Metteteci anche telecamere nascoste controllate da voi in ufficio, almeno se vengono vandalizzate avete le immagini per le denunce. Sono graditi gli schermi tv — Susy 💋 (@TizianaPatisso2) 5 marzo 2019



L'utente Susy in un precedente post aveva auspicato che «gli zingari e gli africani» sotto le pensiline non facciano «bisogni corporali come spesso accade.. tra bottiglie e siringhe. Metteteci anche telecamere nascoste controllate da voi in ufficio, almeno se vengono vandalizzate avete le immagini per le denunce. Sono graditi gli schermi tv». Tanti i commenti a supporto del social media manager del Cotral: «Te vojo bene», «vi perdono anche i disservizi», «49 milioni di minuti di applausi».

Ciao Susy, come stai? È bello leggere un commento così, grondante di amore per l’umanità. Pensandoci bene potremmo anche scrivere “Il trasporto pubblico rende liberi” su ogni pensilina e adornarle con del grazioso filo spinato dai toni pastello. — Cotral (@BusCotral) 5 marzo 2019

