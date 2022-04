Cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta: la guida tra musei, gite e attività per i bambini

Pasqua d'arte e di shopping, passeggiando tra ville e parchi archeologici dove trovare magari anche la sorpresa di un intermezzo musicale. Pic nic all'Orto Botanico tra dinosauri e farfalle, ma anche giochi a quiz animaleschi al Bioparco. Si può approfittare delle degustazioni alla Caffetteria gourmet del Foro Romano e del mercatino chic sul lungomare, dei balli folkloristici a Villa Torlonia con Ambrogio Sparagna e del concerto di musica sacra a Sant'Andrea della Valle. E perché non mettere in agenda una scampagnata fuoriporta? Pasqua e Pasquetta a Roma (e dintorni) può essere una valida alternativa alla vacanza all'estero. Per famiglie, bambini, ragazzi. Roma, città d'arte, torna ad attrarre i grandi flussi turistici. Non a caso nei giorni scorsi i Musei Vaticani hanno registrato una media di 17mila visitatori quotidiani. E l'offerta culturale va a braccetto con il ponte festivo. Oggi e domani, resteranno aperti tutti i musei con le relative mostre in corso (ad eccezione dei Musei Vaticani che restano chiusi). Ingressi a monumenti, musei, gallerie e parchi archeologici del Ministero della Cultura, dal Colosseo ad Ostia Antica, passando per le Terme di Caracalla. A questi va aggiunto anche il circuito dei musei civici, compreso il Mausoleo di Augusto. Il consiglio, però: meglio sempre prenotare e consultare i siti web per gli orari di apertura e chiusura. Tra gli altri, tour al Maxxi, al Palazzo delle Esposizioni, alla Serra Moresca di Villa Torlonia.

Attenzione, per entrare non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, ma resta l'obbligo della mascherina chirurgica. E tanti sono i musei che per l'occasione hanno inaugurato i loro spazi gourmet. La Galleria Borghese apre il suo nuovo bistrot d'arte Molto, il parco archeologico del Colosseo riserva la sua nuova Caffetteria imperiale. E il Teatro Sistina accoglie il pubblico con la sua Caffetteria in stile broadway per l'ultimo giorno oggi di repliche di Jesus Christ Superstar. Shopping di festa? Le occasioni non mancano oggi, soprattutto nelle zone turistiche. In Centro, infatti, resteranno aperti quasi tutti i negozi. Domani, per Pasquetta, riaprono (dopo la chiusura di Pasqua) gli Outlet e i grandi Centri commerciali. Pasqua e Pasquetta possono essere l'occasione di gite fuoriporta. Tra parchi a tema e boghi. Occhio agli eventi gratuiti.

Perché non concedersi una Pasqua e Pasquetta all'insegna della cultura? Oggi e domani, resteranno aperti tutti i musei (con le relative mostre in corso), i monumenti, i musei, le gallerie ei parchi archeologici del Ministero della Cultura. A questi va aggiunto anche il circuito dei musei civici. Aperture speciali che consentiranno soprattutto ai romani di riscoprire un patrimonio culturale ricco di sorprese. Dal Colosseo, al Maxxi, passando per il Palazzo delle Esposizioni (solo per citarne alcuni). Il consiglio: consultare i siti dei musei prima di partire: https://cultura.gov.it/pasqua2022

Per i piccoli: dinosauri all'Orto botanico

Giochi, animali, incontri speciali e pic nic golosi. Le occasioni non mancano per i piccoli più. Aperto oggi e domani l'Orto Botanico di Roma dove si possono scoprire la Casa delle Farfalle, la mostra itinerante dei Dinosauri e il Giardino Giapponese. Per l'occasione si possono prenotare nel chiosco bio cestini aperta a tema pasquale per i pic nic all'aria, compresi anche di cioccolata. Tante attività per famiglie oggi anche al Bioparco, come Uova da record, per osservare diversi modelli di uova (animalesche). Si gioca nel verde a Villa Borghese, a Pasquetta, con i laboratori e le attività di Casina di Raffaello. Uno per tutti, Per fare un albero, per imparare a riconoscere le piante di Roma. E Fauna Urbis, oggi, presso lo spazio espositivo Dì Natura, in via Appia Antica.

Concerti, dalla taranta al sacro

Oggi, Pasqua in musica con vista. Tanti gli appuntamenti. Nell'ambito del Festival di Pasqua, la Basilica di Sant'Andrea della Valle, ospiterà alle 20 (ingresso gratuito) il Concerto di Pasqua. Protagoniste, il soprano ucraino Eva Dorofeeva e il mezzosoprano russo Liudmilla Chepurnaia. Insieme a loro, la soprano Kateryna Chebotova, che si è appena ricongiunta alla madre fuggita dall'Ucraina. Nota anche alla chiesa di San Paolo entro le Mura, oggi alle 20.30, con l'Orchestra Sinfonica di Roma, tra Vivaldi e Bach. Domani, Pasquetta, con la pizzica salentina, la tarantella e il saltarello del progetto di Ambrogio Sparagna Vorrei ballare: danze e canti popolari, dalle 17 alle 19, all'esterno del Villino Nobile a Villa Torlonia.

Scampagnate: Castelli, giardini boschi e certose

Speciali picnic, degustazioni di prodotti doc e tour di giardini storici. Pasqua e Pasquetta possono essere l'occasione di una scampagnata fuoriporta. A Tivoli apre domani Villa Gregoriana gestita dal FAI: scrigno di boschi, sentieri e grotte sull'Aniene, con stand gastronomici (0774 332650, www.fondoambiente.it). Il Castello di Santa Severa baciato dal mare riserva oggi e domani degustazioni pasqualine e un ricco carnet di attività nei musei del borgo. Oggi e domani riaprono i Giardini di Ninfa il gioiello della provincia di Latina, dove ammirare le più variegate ed esotiche fioriture (visite abbinate al castello di Sermoneta). Porte aperte oggi e domani anche alla Certosa di Trisulti, nel frusinate, con visite guidate. Compresa la famosa Farmacia.

Parchi: porte aperte al MagicLand

Fate, supereroi, montagne russe e delfini. Pasqua e Pasquetta sono anche i parchi a tema. Due giornate speciali al Fantastico Mondo del Fantastico, presso il Castello di Lunghezza, durante le quali sarà possibile ammirare il nuovo orto di Masha e Orso ed incontrare principesse e supereroi. Porte aperte a MagicLand di Valmontone, che festeggia con il Wild Rodeo, il frisbee adrenalinico gigante, un nuovo playground per bambini e il planetarium. Zoomarine di Torvaianica accoglie il pubblico con la piccola Maya, il cucciolo di delfino nato nel parco. Divertimento cinematografico a Cinecittà World che a Pasquetta proporrà l'anteprima del film d'animazione per tutta la famiglia Hopper e il Tempio Perduto. Senza dimenticare RomaWorld

Shopping di festa. Le occasioni non mancano oggi, soprattutto nelle zone turistiche. In Centro, infatti, resteranno aperti quasi tutti i negozi. Scelta strategica per raggiungere l'arrivo dei turisti Capitale per il ponte festivo. Domani, per Pasquetta, le opportunità di spesa aumenta. Riaprono (dopo la chiusura di Pasqua) gli Outlet di Castel Romano e Valmontone. Orario indicativo, dalle 10 alle 20. E riaprono anche i grandi Centri commerciali, come Maximo (incluso il Pam Superstore), che mette in campo anche intrattenimento per i più piccoli. Oggi e domani, poi, le boutique del famoso consorzio Ambulanti Forte dei Marmi arrivano a Ostia Lido in via Giuliano da Sangallo, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale, dalle ore 8 alle ore 19.