Domenica 1 Maggio 2022, 00:14

Da “Ciao Ciao” della Rappresentante di Lista a “Confusa e Felice” di Carmen Consoli, i tormentoni musicali accompagneranno questa lunga giornata di festa del primo maggio dei lavoratori. Il palcoscenico del Concertone di piazza San Giovanni, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, sarà indubbiamente il cuore e l’anima di Roma (anche perché sembra calamitare, stime alla mano, almeno 300mila persone). Con ripercussioni logistiche sulla viabilità di tutta l’area. Attenzione, dunque, alla chiusure delle strade, ai divieti di sosta, alle deviazioni delle linee bus e soprattutto alla chiusura (dalle 15 circa) della stazione metro di San Giovanni (linea A e C). In agenda, allora, le esibizioni dei cinquanta artisti big, dalle 15:30 a mezzanotte. Ma non solo. La Capitale, e i dintorni, offrono possibili alternative. Oggi, prima domenica del mese, per esempio, torna l’iniziativa del Ministero della Cultura “Io vado al museo”, con l’apertura gratuita di gallerie, monumenti e parchi archeologici statali. Dal Colosseo alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, passando per il Museo Etrusco, gli scavi di Ostia Antica fino ai gioielli di Tivoli, Villa Adriana e Villa d’Este. Oggi, poi, la Soprintendenza speciale di Roma, offre l’occasione di visitare anche due siti archeologici della via Flaminia, come l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia, moglie di Augusto. Due gioielli tutti da scoprire. Occhio, però, alla chicane tra luoghi aperti e chiusi, siti gratis e a pagamento. Portoni serrati, infatti, ai musei comunali, compresi il Mausoleo di Augusto e il Circo Massimo Experience, mentre restano accessibili il Palazzo delle Esposizioni e il Mattatoio, e il percorso Fori Imperiali e Foro Romano con il biglietto Forum Pass. Off limits anche il Planetario comunale all’Eur, recentemente inaugurato. Invece, può essere visitato il Roseto comunale (con ingresso dalle 8:30 alle 19:30). Gli irriducibili dello shopping possono trovare la loro occasione, tra outlet, negozi in Centro storico e qualche galleria commerciale. Porte aperte ai parchi divertimento per la gioia dei più piccoli, senza dimenticare iul Bioparco. E chi cerca una pausa relax in spazi verdi (che non siano presi d’assalto) può sempre optare per l’Orto Botanico della Sapienza nel cuore di Trastevere.

Cultura, i musei statali sono gratis

Tutta l’arte a costo zero. Ma solo per i musei statali. Oggi, prima domenica del mese, torna l’iniziativa targata Ministero della Cultura, che apre gratis gallerie e parchi archeologici. Da Castel Sant’Angelo ai siti dell’Appia Antica. Occhio che restano chiusi, invece, tutti i musei comunali. Chiuso anche il Maxxi. Alcune sedi, poi, si possono visitare a pagamento (come le Scuderie del Quirinale, Palazzo Bonaparte, il Palaexpo e il Mattatoio). Attenzione, poi, ad alcuni siti che prediligono la prenotazione, mentre altri hanno regolamenti ad hoc. Come al Colosseo dove i biglietti gratuiti vanno ritirati in ordine di arrivo presso la biglietteria in piazza del Colosseo Per entrare, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, mentre l’utilizzo di mascherine chirurgiche resta raccomandato.



Trasporti: Bus, metro e deviazioni

Con il Concertone di oggi cambia la viabilità nell’area di piazza San Giovanni, che resta chiusa al traffico dalle ore 9 del mattino, con l’allestimento di presidi di controllo su tutte le vie d’accesso. L’area di sicurezza, infatti, coinvolge piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. Attenzione ai divieti di sosta e alle deviazioni delle linee degli autobus (dalle 8 e sino a fine servizio). Già dal primo pomeriggio (intorno alle ore 15) è prevista la chiusura della stazioni San Giovanni sia della metro A sia della metro C. Potrebbe essere chiusa anche la stazione metro Manzoni. Resta in funzione, come da giorno festivo, il servizio metro.

Shopping: Outlet, boutique e mercatini

Shopping di festa. Anche oggi, domenica primo maggio, il gusto della spesa può essere assecondato, tra boutique, Outlet, gallerie commerciali e, perché no, anche qualche mercatino vintage. Il Centro storico battuto dai flussi turistici riserva molti negozi aperti. Da visitare le cittadelle Outlet. Castel Romano (dove tra l’altro va in scena la corsa competitiva dei 10 chilometri) e quella di Valmontone (con negozi dalle 10 alle 21, mentre la food court rimarrà aperta fino alle 23). Occasioni e curiosità anche presso il centro commerciale Maximo. Porte aperte anche al mercatino del Borghetto Flaminio per oggetti rari, curiosità, abiti vintage (dalle 10 alle 19, piazzale della Marina 3).

Eventi live: Concertone e balli in piazza

Via oggi all’attesa maratona del Concertone del Primo Maggio di piazza San Giovanni, promosso da Cgil, Cisl e Uil. Il palco si animerà dalle 15.30 (ora di inizio anche della diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play) e andrà avanti fino alle 19, per riprendere dalle 20 a mezzanotte. Si stima l’arrivo di 300mila persone. A condurre la manifestazione, Ambra Angiolini e Bugo. All’Auditorium Parco della Musica, nel frattempo, stamattina la cavea accoglie (gratis) l’evento “Voices of Lives” del compositore Piero Mottola, una performance di coro e musica elettronica che raccoglie voci multietniche dall’Europa alla Cina (ore 12). Annullato l’evento “Si Canta Maggio” di Ambrogio Sparagna

Bambini, tra principesse e Bioparco

Cacce al tesoro tra fate e supereroi, elefanti, orsi e rodei. Oggi aprono anche i parchi a tema. C’è il Fantastico Mondo del Fantastico, presso il Castello di Lunghezza, dove si possono seguire i duelli dei cavalieri e il gran ballo delle principesse. Porte aperte a MagicLand di Valmontone, con il Wild Rodeo, un nuovo playground per bambini e il planetarium. Zoomarine di Torvaianica accoglie il pubblico con la piccola Maya, il cucciolo di delfino nato nel parco. Divertimento cinematografico a Cinecittà World e RomaWorld. Senza dimenticare il Bioparco, per una giornata di visite guidate a tu per tu con gli animali. Resta chiuso, oggi, il Planetario comunale all’Eur.

Escursioni, Gite “al verde” con sorprese

Primo maggio, domenica da gita ma anche di passeggiate al verde. A Roma val la pena scegliere come meta l’Orto Botanico nel cuore di Trastevere (il polo green della Sapienza), dove scoprire le fioriture di primavera, tra pic nic bio, casa delle farfalle e il giardino giapponese. Per esperienze da brivido, perché non mettere in agenda la suggestiva Grotta dell’Arco, un gioiello naturale di stalattiti e stalagmiti che si estende presso il paesino di Bellegra, a pochi chilometri da Roma. Un sito che riapre oggi con gli speleologi dei Sotterranei di Roma. Ai Castelli Romani, oggi, diventa visitabile anche l’antica Villa Mondragone con il suo giardino, insieme agli esterni di Villa Tuscolana (info su www.irvit.it).