Corviale, Zingaretti: «Grazie Mattarella, ha capito che sarà bella periferia»

«Ringrazio il presidente Mattarella perché ha capito che, grazie a questo protagonismo del quartiere e alla collaborazione con le istituzioni, Corviale sarà una 'bella periferia', come hanno detto i ragazzi in una sintesi meravigliosa di questo incontro: luoghi di aggregazione, socializzazione e sport». Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, parlando a margine dell'inaugurazione del nuovo campo di calcio a 11 all'interno del complesso sportivo del "Calciosociale", a Corviale.

Corviale, il presidente Mattarella inaugura il campo dei miracoli: «Nel calciosociale avrei tirato più rigori»

"Corviale sta diventando il più grande cantiere green d'Europa. Qui in quarant'anni non si è fatto nulla, da sei anni sono ripartiti i cantieri- ha spiegato Zingaretti- Si parte dal sogno del miglio verde, con il quarto piano che fu occupato tanti anni fa e adesso si stanno ricavando 150 nuovi appartamenti e insieme a questi scale, infissi, infrastrutture, cappotto termico: tutto quello che bisogna fare per avere una bella periferia. Compreso il bellissimo bosco che sta nascendo e dove stamattina è stato piantato l'ultimo dei 200 alberi, ma continueremo".