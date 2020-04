Coronavirus, regione Lazio e Ater Roma insime: Corviale si illumina con il tricolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme ai palazzi e ai monumenti della Regione Lazio , del Campidoglio e delle Istituzioni nazionali, anche la periferia di Roma si illumina del Tricolore come simbolo di unità e di cordoglio comune per il dramma delle vittime del Coronavirus La Regione Lazio, l’ATER di Roma e le associazioni di Corviale vogliono manifestare i valori della comunità e della solidarietà durante l’emergenza da COVID-19, dando vita ad un evento che da questa sera dalle ore 20 vedrà illuminare con le luci del Tricolore l’edificio di Corviale, un luogo simbolo delle periferie della Capitale. Per Roma e Corviale, in particolare, questa vuole essere anche l’occasione per commemorare, insieme alle vittime di tutta Italia, la scomparsa di Eugenio De Crescenzo, vicepresidente dell’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e presidente di AGCI Solidarietà Lazio, figura esemplare di impegno sociale nel Terzo settore e fra i promotori della rigenerazione di Corviale."Con questo evento, che vorremmo replicare in altri quadranti periferici della città, come Tor Bella Monaca e Tor Sapienza, vogliamo testimoniare la disponibilità e l'impegno delle periferie anche in questa complessa fase di emergenza sanitaria. Un'attenzione e un valore di comunità dedicato all'opera e all'attività di Eugenio e di quanti come lui hanno dedicato tempo ed energie per il riscatto e la riqualificazione delle periferie" dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative della Regione Lazio.“Una comunità si stringe nei momenti difficili” dichiara Andrea Napoletano direttore generale ATER “sta avvenendo in tutto il paese. La nostra comunità è quella delle case popolari, e oggi si stringe nel ricordo di Eugenio che tanto ha dato per un quartiere ed una città più vivibili. Oltre a magnifici palazzi, oggi illuminiamo di pensiero e attenzione una bellissima realtà che ha voglia di rilancio. La mia azienda ha tanto da migliorare nella cura di questi immobili e lo faremo, proprio imparando da questi campioni dell’esempio. Ciao Eugenio, Corviale oggi si illumina per te".