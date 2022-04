Giovedì 7 Aprile 2022, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 19:52

ROMA - Ancora Corso Francia, ancora un incidente mortale con il traffico in tilt e la viabilità bloccata. Alle 18 circa un motociclista - classe 2003 - che percorreva la corsia in direzione del Centro ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo finendo sulla carreggiata opposta. Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito e il giovane è morto prima che fosse possibile il trasferimento in ospedale, mentre la viabilità è stata in parte interdetta dai vigili urbani.

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 145 e sono tuttora in corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato il centauro a perdere il controllo della moto colpendo prima il cordolo di separazione delle due corsie e finendo poi sulla carreggiata in direzione Flaminia. Per effettuare le operazioni, gli agenti della Polizia Locale del gruppo Cassia hanno dovuto interdire parte della strada. Traffico in tilt nella zona. Da una prima ricostruzione non sembrano esserci altri veicoli coinvolti e dunque il ragazzo avrebbe perso da solo il controllo della moto.