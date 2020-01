Gaia e Camilla, la Procura acquisisce i video sul funzionamento del semaforo

Due video, uno di cinquanta secondi e l'altro di un minuto e 26 secondi, riprendono il funzionamento del semaforo pedonale dove è avvenuto il tragico investimento delle due sedicenni a Roma (oggi Pietro Genovese ha risposto alle domande del gip definendosi «sconvolto»). La Procura di Roma ha acquisito i due video depositati nei giorni scorsi dal legale dei genitori di Camilla Romagnoli, la sedicenne investita ed uccisa con l'amica Gaia Von Freymann la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso a Corso Francia. Nell'atto messo a disposizione del pm, l'avvocato Cesare Piraino afferma che il semaforo non prevede il giallo per chi attraversa e che le ragazze avrebbero iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni.

