Preferenziali, da via Marmorata alla Portuense arrivano le corsie salva-bus

Nuove corsie preferenziali in viale Marconi (in attesa del tram) e in via Portuense, protezione di quella esistente in via Marmorata, a Testaccio. A fine anno il Campidoglio lancia la nuova rete salva bus, per potenziare il trasporto pubblico romano, lanciando le gare per gli interventi che saranno assegnati e messi in cantiere, salvo complicazioni, nel corso dell'anno che sta per iniziare. Una campagna pensata per migliorare la qualità del servizio dell'Atac ma soprattutto per velocizzare i tempi (oggi biblici) di percorrenza delle vetture, puntando in sostanza a rendere la mobilità nella Capitale più efficiente e anche più sicura. Per questi tre cantieri l'amministrazione comunale ha stanziato complessivamente circa sette milioni e mezzo di euro, nel piano investimenti 2018-2020.IL PROGETTOL'intervento di viale Marconi, come detto, sarà propedeutico all'arrivo della nuova tranvia, prevista nel piano di sviluppo della rete di superficie su ferro approntato dall'assessore capitolino alla mobilità Linda Meleo: lì i binari andranno dalla fermata della linea B della metropolitana alla stazione di Trastevere, dove si collegherebbero al tracciato del tram 8. Per realizzare la linea, intanto, le corsie preferenziali, attualmente laterali, saranno spostate al centro della strada (vicino allo spartitraffico) e protette con barriere. Il progetto costerà complessivamente 5,7 milioni di euro. Alle nuove linee dedicate al trasporto pubblico si affiancheranno, ma ai lati della strada, le piste ciclabili che completeranno la risistemazione del viale prevista da Palazzo Senatorio.LA RETEIn via Portuense l'obiettivo è quello di creare una preferenziale lunga circa 1,7 chilometri, nel tratto compreso tra largo La Loggia e via Giuseppe Belluzzo: il corridoio protetto s'interromperà quindi in corrispondenza del ponticello ferroviario ristrutturato di recente, dopo aver attraversato un tratto che attraversa una zona popolosa e molto trafficata, che ospita anche due grandi strutture ospedaliere come il San Camillo e lo Spallanzani: i fondi stanziati sono pari a circa 1,3 milioni di euro. In via Marmorata, infine, si andrà a proteggere la corsia esistente (spesa prevista un milione e mezzo di euro), che si vada a ricongiungere con quella di via Ostiense, con l'obiettivo di creare un unico corridoio della mobilità nel quadrante.