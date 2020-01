Compleanno glamour con piano bar e hit italiane

Rocco Corsano ha festeggiato come ogni anno il suo compleanno una sala riservata al primo piano del locale di piazza Forlanini. A salutare l'agente dello spettacolo e consulente tv sono arrivati tanti volti dello showbiz e del giornalismo. Quest'estate Rocco è stato il testimone di nozze di Stefania Orlando. Il dinner party organizzato da Giulia Biasiolo era per 40 amici stretti. Come Enzo Salvi arrivato per ultimo con il suo staff al seguito dopo l'ospitata ad Applausi di Gigi Marzullo dove ha presentato il suo nuovo spettacolo teatrale dedicato agli animali. Stefania Orlando in pizzo nero e trasparenze, scortata da Fanny Cadeo. Total White il look di Nadia Bengala che sembrava una zarina o la Regina del Ghiaccio : minigonna stivali occhialoni da sole e cappello di pelliccia tutto White. La giornalista di Porta a porta Vittoriana Abate ha annunciato le nozze il prossimo settembre con il deputato Simone Billi. Presenti anche le telegiornaliste Josephine Alessio e Mariella Anziano, inseparabili. La Bengala era col compagno Alessandro Severi Stocchi. Gran finale al piano di sotto al "Piano bar di Susy" col maestro Serrano e le hit italiane. Cartellino timbrato anche per la casting Flavia Frazzi e per Max Lazzari dell'ufficio stampa Rai con la moglie Kristina Radanovic. Gli altri nomi sono Francesco Franceschi, Salvatore Musillo, Enrico Possenti, Mikela Martino, Angelo Baldari, Gianluca Tosone, Katia Greco, Ivan Castiglione , Alessia Zanini Francesca Grego, Giacomo Iula, Nicola Iula Antonella Bellocchio Elisabetta Caboni.

