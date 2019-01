La corsa di Miguel compie vent'anni, appuntamento il 20 gennaio a Roma

Giovedì alle 11, all'Università Foro Italico di Roma (Largo Lauro De Bosis, 5), conferenza stampa di presentazione della 20esima edizione della Corsa di Miguel, la corsa di 10 chilometri che si svolgerà a Roma domenica 20 gennaio.

La storia della Corsa di Miguel parte il 9 gennaio del 2000, una data tutt’altro che casuale: proprio il 9 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura. Nata da un’idea del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni e organizzata dal Club Atletico Centrale in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sportive del Comune di Roma, la prima edizione della corsa vede ai nastri di partenza più di 1500 appassionati, tra competitiva e non competitiva. La gara maschile viene vinta da Josep Saturlino, che riceve la coppa direttamente dalle mani di Elvira Sanchez, sorella di Miguel e ospire d’onore della corsa, mentre tra le donne trionfa l’azzurra Simona Perilli.

Nel 2001 la Corsa di Miguel si conferma. Per il secondo appuntamento il percorso di circa 10 km rimane invariato, con partenza e arrivo allo stadio dell’Acqua Acetosa. Si corre il 14 gennaio e a trionfare tra gli uomini è Giorgio Calcaterra, che soltanto l’anno precedente aveva ricevuto un prestigioso premio dalla rivista americana Runner’s World per aver concluso il maggior numero di maratone sotto le 2 ore e 20 nell’arco di 12 mesi e che nel 2006 divenne il simbolo delle Ultramaratone italiane; tra le donne vince Tiziana Alagia, in un’edizione purtroppo condizionata da una partenza doppia. Errori di gioventù… Per la prima volta nel 2001 alla gara è abbinato un concorso letterario, con la premiazione delle tre migliori opere di prosa e delle due migliori di poesia. Solo due mesi dopo la corsa del 14 gennaio, nasce a Buenos Aires la Carrera de Miguel, versione argentina della corsa organizzata a Roma. Negli ultimi tre anni la Corsa di Miguel ha trovato ulteriore conferma tra gli appuntamenti preferiti dai podisti di Roma e dintorni.

Dal 2015 gli organizzatori hanno scelto come nuovo ed esclusivo traguardo dell’intera manifestazione il tartan dello Stadio Olimpico, divenuto uno dei tratti distintivi della Corsa assieme alla caratteristica cornice dello Stadio dei Marmi Piero Mennea, scelto come location per l’accoglienza dei runners prima e dopo la gara. Tanti i volti dello sport italiano che nelle ultime edizioni hanno preso parte alla Corsa; tra questi Massimiliano Rosolino – oro olimpico nel nuoto ai Giochi di Sidney 2000 -, Alessandra Sensini – oro olimpico nel windsurf alle Olimpiadi di Sidney 2000 – ,Margherita Granbassi – fiorettista azzurra vincitrice di due bronzi olimpici ai Giochi di Pechino 2008 – e Alessandro Marcianò – recordman italiano del surf – che hanno tagliato il traguardo dell’edizione 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA