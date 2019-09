© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 29 settembre torna nel III Municipio "Corro per Vale", giunta alla 5° edizione. La corsa è un momento per ricordare Valentina Col, diciassettenne di Montesacro morta dopo cinque giorni di ricovero all’ospedale di Orbetello, senza assistenza e diagnosi adeguate e senza che i medici rilevassero l’embolia polmonare che poi si rivelò fatale il 25 agosto 2013.La corsa si svilupperà per le vie più di Montesacro, dalle ore 10 (iscrizioni dalle 9) ed è aperta a tutti, esperti e semplici amatori: due percorsi previsti (4km e 8km). "Corro per Vale" è un evento patrocinato dal III Municipio di Roma e dalla Regione Lazio, e vuole lasciare un segno e un ricordo a tutti: le centinaia di magliette arancioni decorate con il monogramma di Valentina.La maratonina, organizzata dalla famiglia Col, ha visto in questi anni la mobilitazione di quasi 2000 persone: tra queste, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il portavoce del Presidente della Regione Lazio Roberto Tavani, l'ex assessore allo sport del comune di Roma Paolo Masini, l'ex assessore Luigina Di Liegro, gli ex Presidenti del III Municipio Paolo Marchionne e Roberta Capoccioni.In questi giorni, Selvaggia Lucarelli, Alessia Gizzi, il Presidente del III Municipio Giovanni Caudo e Massimiliano Coccia hanno mandato dei toccanti video di sostegno per la nuova edizione della Maratonina in vista di domenica, mentre la Banda della polizia municipale ha confermato la propria presenza. La famiglia vuole ricordare Valentina esattamente com'era: una ragazza sportiva che affrontava la vita con gioia, con generosità, con la voglia di fare sport, con la voglia di incontrare persone e di conoscerne sempre di nuove, con la voglia di amare e di essere amata.«Siamo impegnati oggi nella causa civile, e chiediamo a gran voce che vengano riconosciute le responsabilità e le inefficienze del caso, già citate in parte nel procedimento penale», dichiara Massimiliano Col. «Sono 5 anni che attendiamo una risposta convincente ad una domanda chiara: perché Valentina non è più qui a correre con noi?».