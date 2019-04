Un “corriere del falso“ fermato con ottomila etichette contraffatte

Ottomila etichette fasulle di noti marchi, pronte per essere attaccate a borse e abiti. Le nascondeva nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto un corriere del falso senegalese fermato nei pressi della stazione Termini. Durante i consueti controlli nella zona una pattuglia della polizia locale Roma Capitale del Gssu ( gruppo sicurezza sociale urbana) ha fermato a via Marsala una persona che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi facendo perdere le sue tracce tra la folla. Una volta raggiunto il senegalese di 38 anni è sembrato subito molto agitato: nelle sue tasche sono stati trovati migliaia di etichette pronte per essere attaccate a borse, scarpe, accessori e trasformare così normali articoli in prodotti contraffatti dal valore di oltre 200.000 euro.



Gli agenti hanno sequestrato i marchi falsi e vari kit da utilizzare per apporli sulla merce da rivendere poi per strada. L'uomo è stato denunciato per detenzione di materiale contraffatto. Ulteriori indagini sono ancora in corso per risalire ai fornitori e ai relativi clienti di quello che a tutti gli effetti si è rivelato un corriere operante nella filiera del commercio abusivo e del falso nella Capitale.

