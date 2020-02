Venditore abusivo di mascherine bloccato e multato dai carabinieri a piazza Venezia

Non si ferma l'attività degli abusivi che sfruttano la paura del Coronavirus oer fare affari a buon mercato. Scoperto ieri al centro di Roma un venditore ambulante di mascherine. I carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sanzionato il venditore irregolare, un cittadino del Bangladesh di 49 anni, che stava proponendo in vendita ai passanti di via IV Novembre non rose, né ombrelli, ma mascherine sanitarie monouso. I militari, dopo averlo fermato e portato in caserma, ne hanno sequestrate ben 159 trovate nello zaino che portava con sé. Nei confronti dell'uomo è scattata una sanzione amministrativa di 5 mila euro per la violazione del regolamento di Polizia Urbana ed è stato sottoposto all'ordine di allontanamento per le prossime 48 ore.

