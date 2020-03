Coronavirus, intesa fra Us Charitable Trust e Gemelli, Goria: «Vogliamo ridare serenità alle persone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una comune radice cattolica e la missione condivisa di portare sollievo e cura alla popolazione italiana, fronteggiando il bisogno crescente di cure che l'epidemia legata al Coronavirus ha generato. C'è questo, e molto altro, alla base dell'accordo tra USIRCCS, un'intesa attraverso la quale US Charitable Trust sosterrà gli sforzi che il Policlinico Gemelli sta facendo per assicurare cure e assistenza alle persone colpite dall’epidemia.In base all’accordo stipulato US Charitable Trust sosterrà gli investimenti in attrezzature e materiali che il Gemelli sta realizzando su più fronti e contribuirà ai maggiori oneri di gestione che questa grave fase emergenziale comporta per la Fondazione. A partire dalla emergenza COVID, US Charitable Trust sosterrà il Centro delle Malattie Infettive della Fondazione Gemelli potenziandone la capacità di risposta ai rischi della crescita di fenomeni epidemici. Il Centro sarà intitolato a “Leon Roosevelt Edwards”.«Il Consiglio di Amministrazione di US Charitable Trust è orgoglioso di annunciare la firma di un accordo di partenariato con la Fondazione Gemelli la quale ha qui in Roma una lunga storia di servizio alla popolazione italiana ed europea attraverso la quale ha potuto salvare vite umane – dichiara Carlo, Goria rappresentante in Italia della US Charitable Trust a nome della Presidente Michele Roosevelt Edwards - L’evento COVID-19 ci ha portato a voler sostenere in ogni modo possibile la Fondazione Gemelli al fine di dare una risposta al gravosissimo peso che la stessa sta sostenendo per dare serenità alle persone».«Siamo onorati dell’impegno preso dai nostri partners americani a cui ci lega la comune appartenenza religiosa - dichiara il Presidente della Fondazione Gemelli, Giovanni Raimondi – l’aiuto in questo momento di grande difficoltà del nostro paese consolida le basi di una relazione destinata a durare nel tempo». Appena possibile la Presidente di US Charitable Trust Michele Roosevelt Edwards sarà al Gemelli per suggellare il legame tra le due Istituzioni.