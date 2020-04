Coronavirus Roma, dal 6 maggio via ai test sierologici alla Polizia locale

Via ai test sierologici dal 6 maggio per alcune categorie di lavoratori. Il percorso, coordinato dall'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale è finalizzato a somministrare i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti capitolini.in modalità da sangue capillare, verranno effettuati progressivamente agli agenti della Polizia Locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e di Stato civile. Il percorso potrà eventualmente venire integrato tramite un intervento della Regione Lazio.LEGGI ANCHE Coronavirus, Trasporti: su treni, aerei e metro viaggiatori al 50%, divisori sui taxi, corsa per installare dispenser LEGGI ANCHE Le forze dell'ordine alla Tesei: «Cara presidente, vogliamo i test rapidi»