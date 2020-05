Roma, la protesta dei tatuatori: «Per noi nessun aiuto, nei nostri locali l'igiene era già una regola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo stati abbandonati, per noi nessuna direttiva e nessun aiuto, tutto a spese nostre. Il sostegno non è arrivato». Mirko Ciaffarini nel suo studio di via Franco Bartoloni, il To Hell tattoo, spiega che «riesco a ripartire a stento: da -7mila euro, non abbiamo ricevuto i 600 euro, ne banche non ti danno niente, perso i clienti prenotati a marzo, ma siamo ancora qua».Le nuove norme anti-Covid ai tatuatori poco interessano. «Usiamo già tutto l'anno queste procedure. Ho solo messo il pannello sul bancone. Il locale è grande e le protezioni le usavamo già comunque di prassi. Mi dispiace perché si parte senza una direttiva, bisogna rimboccarsi le maniche ma non tutti possono farlo. Io il 9 marzo ho perso 4mila euro di appuntamenti, però mi ritrovo l'affitto da pagare, offrirò il 60/70 per cento dell'affitto al proprietario delle mura, mi è venuto incontro, perché devo campare ed è una persona per bene ma mica tutti sono così».Saracinesche a metà da Beyond tattoo studio in via delle Cave: «La situazione è grave - ammettono Stefano Tarquini e Gabriele Maldini - lo Stato non ci ha aiutato con i pagamenti, abbiamo dovuto fare tutto da soli. Ora, non possiamo lavorare come prima, il locale è piccolo, deve entrare una persona alla volta e senza il tanto amato accompagnatore, mi dispiace.Da ieri abbiamo cominciato a riprendere gli appuntamenti, certo è saltata la stagione in cui avremmo lavorato di più». All'ingresso a disposizione del cliente, guanti, mascherine, gel, «tutti prodotti che offriamo noi e che costano molto, ieri abbiamo fatto la sanificazione dello studio, per noi tutte queste accortezze sono la prassi ma ora anche i clienti dovranno portare la mascherina».