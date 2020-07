Roma, altri 12 casi legati al Bangladesh

Coronavirus. Altri 12 casi a Roma sono collegati a rientri dal Bangladesh: i positivi collegati al paese asiatico salgono dunque a 39. La Regione Lazio per questo motivo, come precisa l'assessore alla sanità Alessio D'Amato sta predisponendo l'ordinanza «per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall'Enac. Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica»

Anche ieri erano stati trovati sei cittadini del Bangladesh positivi al coronavirus, di questi tre erano appena tornati da Dacca e atterrati all’aeroporto di Fiumicino. Ormai è evidente che il sistema dei controlli alle frontiere non è efficace; le quarantene non vengono rispettate o, magari, sono controproducenti, perché l’immigrato da Dacca che torna a Roma si isola in una casa dove vivono anche altri connazionali, che così vengono contagiati. Bisogna controllare il flusso, tenendo conto che una parte consistente dell’incremento di nuovi casi nel Lazio è stato causato, in forma diretta o indiretta, da persone arrivate da Paesi extra europei in cui c’è ancora una intensa circolazione del virus.

