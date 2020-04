Alla riapertura delle librerie dopo lo stop causa coronavirus, i romani scelgono Spillover, testo sull’evoluzione delle pandemie pubblicato nel 2012 dedicato ai cacciatori di virus. «In molti hanno scelto il libro di David Quammen», spiega Andrea Felici, operatore della libreria Minerva di piazza Fiume. «La riapertura è andata bene, la gente ha risposto positivamente, magari anche per fare due passi. Nella mattinata abbiamo avuto una quarantina di clienti, per lo più residenti perché è comunque prescritto l’uso delle librerie di zona. Noi abbiamo clientela fissa tra i residenti». Guanti, mascherine, igienizzante e si entra. Anche se ovunque il numero di clienti consentito in contemporanea negli spazi è contingentato, a seconda delle dimensioni dei locali. Si va dall’ingresso consentito ad una sola persona a tre, perché comunque all’interno si può circolare ed è necessario evitare che più persone si trovino davanti agli stessi scaffali. In alcuni casi si arriva fino a sei-sette persone. È il caso della libreria Cicerone, nel centralissimo largo Chigi. «Per fortuna il nostro ambiente è grande e le misure di sicurezza ci sono», spiegano i titolari, i fratelli Gabriele e Massimo Botrini, che lanciano anche un «appello, a tutti i romani: in questo periodo molti sono stati obbligati agli acquisti online, ora piano piano si amplierà l’offerta delle attività aperte. Il nostro appello è tornare a frequentare i negozi di prossimità. Oggi si cammina per le strade con le saracinesche dei negozi abbassate. Ma il rischio è che rimangano abbassate in maniera permanente. Il commerciante è un presidio del territorio. Passata l’emergenza, scendiamo dal negoziante sotto casa».



Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA