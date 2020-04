Coronavirus Roma, per la spesa, incognita sui tempi: seimila richieste al giorno per ricevere i buoni pasto

Oltre 6mila richieste arrivate ai municipi in 24 ore, primi intoppi con la procedura online (ma il Campidoglio assicura di avere risolto il bug) e un’incognita: i tempi per la distribuzione effettiva dei buoni pasto alle famiglie in crisi. In Comune si è messa in moto la macchina che dovrà assistere i romani che hanno perso il lavoro o si sono visti azzerare il reddito da un giorno all’altro, causa Covid. Palazzo Senatorio è chiamato a gestire una torta di 23 milioni di euro (15 del governo, 8 della Regione). Tutta la trafila per chiedere il sussidio si può sbrigare online, per evitare assembramenti nei municipi. Il modulo è sul sito web dell’amministrazione da martedì sera (www.comune.roma.it). Dopo una giornata, il numero di domande medio arrivato in ciascun municipio era di circa 400 mail, oltre 6mila in totale.

Al debutto, la procedura si è ingolfata in diversi territori. In 5 municipi le mail con i moduli di richiesta tornavano indietro. «The message is undeliverable», il messaggio non è inviabile è la risposta nella posta in arrivo che ha trovato per esempio un cittadino che si era rivolto al Municipio V (Torpignattara-Casilino). Ieri sera è arrivato un chiarimento dall’assessore al Sociale, Veronica Mammì, che sta guidando la task-force degli aiuti su Roma: «Abbiamo raccolto segnalazioni di difficoltà a far arrivare le mail ad alcuni municipi, ora il problema tecnico è risolto. Sul sito di Roma Capitale trovate gli indirizzi aggiornati». Chi non ha un computer, poi, potrà rivolgersi ad associazioni di volontariato ma anche alle parrocchie.

Quando arriveranno materialmente i primi aiuti? L’assessore Mammì ieri spiegava: «A mano a mano che i municipi lavoreranno le domande e le invieranno al dipartimento di Roma Capitale, inizieremo a distribuire i buoni». Ma una data non c’è. In Comune sperano che i primi beneficiari possano vedersi recapitare a casa (tramite volontari, uomini della Protezione civile o vigili urbani) i blocchetti dei buoni pasto «nei prossimi giorni». Ma nessuno azzarda una previsione esatta. Le circoscrizioni sono preoccupate per la mole di richieste e per i pochi dipendenti operativi (l’80% degli amministrativi è in ferie o lavora da casa). Monica Lozzi, minisindaca del VII (Appio-Tuscolano): «Stiamo pensando di richiamare gli impiegati. Il lavoro da fare è tanto: alcune domande poi sono incomplete». Oltre 400 mail sono arrivate al III Municipio (Montesacro-Settebagni). Spiega l’assessora al Sociale, Maria Concetta Romano: «Il bando del Comune dice che le domande devono arrivare entro il 16 aprile. Quindi solo dopo quella data riusciremo a far partire gli aiuti. Non è colpa nostra, è il bando che è stato formulato in questo modo». Se così fosse, sarebbe tardi: chi si ritrova col reddito a zero, non può certo aspettare due settimane senza spesa. Dal Campidoglio però assicurano che i tempi saranno più rapidi.

La sindaca Raggi è intervenuta ieri pomeriggio: «Ci stanno arrivando migliaia di domande - ha detto - sto mettendo su una task force per lavorarle velocemente, valutare le richieste e mettere il pagamento in lavorazione». Il Comune, ha aggiunto Raggi, «sta valutando la possibilità dell’accredito sul conto corrente: non appena sarà possibile procederemo». La sindaca ha aperto poi alla possibilità di concedere il benefit a chi incassa il reddito di cittadinanza, ipotesi invece esclusa dalla Regione. «Inviateci le domande e valuteremo».



In questa fase difficile la linea del Comune è: mandare subito i contributi, poi scatteranno i controlli sulle autocertificazioni, dove bisogna menzionare «di non avere disponibilità economiche su conti correnti bancari o postali sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità». Non c’è un importo minimo, ma da Palazzo Senatorio spiegano che saranno avviate verifiche con altri enti pubblici e con il catasto. C’è l’ipotesi di controlli con l’Agenzia delle Entrate. Nel Pd intanto c’è chi polemizza sulla lista di negozi e supermercati pubblicata dal Campidoglio per chiarire dove si possono usare i buoni pasto: «Nell’elenco - dice il dem Julian Colabello - ci sono anche ristoranti di sushi».

