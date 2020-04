Coronavirus, Spallanzani, più dimissioni e meno ricoveri: i pazienti positivi sono in totale 180

Continua il trend più dimissioni e meno ricoveri allo Spallanzani. I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 180. Di questi, 23 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica la direzione sanitaria dell'Istituto Spallanzani di Roma. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 215. Si stabilizza l'inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi. Continua il Progetto Regionale, coordinato dallo Spallanzani, di approfondimento epidemiologico e diagnostico presso i focolai epidemici, in collaborazione con le ASL, I Medici di Medicina generale, l'Ordine dei Medici di Roma e Confcooperativesanità.

Ultimo aggiornamento: 13:11

