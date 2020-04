Coronavirus, Spallanzani: oggi 263 dimessi. Regione: percentuale decessi molto bassa

«I pazienti Covid-19 positivi sono oggi in totale 160. Di questi 23 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono questa mattina 263». È quanto riporta il bollettino medico di oggi dell'Istituto Spallanzani di Roma.

Il tasso di letalità nella Regione Lazio è tre volte inferiore a quello della Lombardia. La percentuale dei decessi rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati più bassi d'Italia. In Lombardia è pari al 18,4%. Lo comunica Salute Lazio.

