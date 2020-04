Roma, «stiamo portando fuori i cani»: ma era una scusa per spacciare

orto il cane fuori?

Nulla di strano per gli agenti del locale commissariato, impegnati, come di consueto, nel servizio di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio ma anche per il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del COVID 19.Leggi anche:-> «Ecco la ricetta per curare il virus»: vendevano prodotti parafarmaceutici e integratori sul web: denunciati A far capire ai poliziotti, tuttavia, che la passeggiata era in realtà solo un diversivo per lo spaccio, è stato uno scambio avvenuto fra lui e un altro ragazzo: un involucro in cambio di una banconota. La cessione è avvenuta in Viale Mazzini altezza via Tommaso Gulli. Immediatamente bloccati e perquisiti, B.A., è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish , il cliente, invece - un ragazzo di 23 anni - di 1, 6 grammi della stessa droga Denunciati entrambi per la violazione della normativa per il contenimento della diffusione del COVID 19, B.A., al termine degli accertamenti è stato altresì arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 23enne è scattata una sanzione amministrativa. Affidato ai familiari dell’arrestato il cane.