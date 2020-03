Coronavirus, piano scuole: recuperare le ore con lezioni via web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri si è appreso che la didattica nelle scuole e negli atenei è sospesa da oggi fino al 15 marzo. È un provvedimento emergenziale ma necessario. Bimbi e ragazzi a casa, dunque, per minimizzare il rischio di un contagio a macchia d'olio del virus Covid-19. Vuol dire che le scuole rimangono aperte e quindi il personale amministrativo che ci lavora, dai presidi ai bidelli, dovranno comunque recarsi negli istituti come ogni mattina, ma non ci sarà lezione; le aule rimarranno vuote perché gli studenti staranno a casa.ESAMI DI LAUREAIl testo del decreto infatti parla di sospensione della didattica. Gli esami di profitto e gli esami di laurea nelle Università si potranno svolgere rispettando le norme precauzionali previste per evitare il contagio.Per i dirigenti scolastici significa riprogrammare le attività. Le famiglie dovranno «sobbarcarsi l'onere di organizzare e gestire il tempo del lavoro con quello dei figli, oltre a preservare e monitorare la salute propria e dei nonni», sottolinea un realista Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari che chiede al Governo misure come smart-working, flessibilità lavorativa, lezioni on-line, ma anche fondi per pagare le baby-sitter.I presidi dovranno attivare subito una modalità di didattica a distanza e quindi preparare presentazioni in Power Point, registrare le video lezioni (anche dirette sui social), trasmetterle e poi raccordarsi con gli alunni per le verifiche. Hanno il registro elettronico che è un mezzo ufficiale dove già si possono appuntare delle valutazioni e ora potrà fare ancora più da ponte tra gli insegnanti e la classe, con nuove funzioni che presto saranno abilitate. Inoltre, sul sito del Ministero dal Primo Marzo si possono scaricare piattaforme online e materiali multimediali.D'altronde i programmi devono andare avanti: a metà giugno ci sono gli esami. Il 12 e 13 giugno tocca ai ragazzi delle medie; il 18 e 19 giugno ci sono gli esami di maturità. Se la situazione di precauzione si protrae oltre il 15 marzo c'è il rischio che le autorità optino per l'allungamento straordinario dell'anno scolastico. Di conseguenza slitterebbero anche le date per gli esami che si svolgerebbero in piena estate. «I ragazzi, soprattutto dell'ultimo anno, non devono perdere il ritmo. Prolungare l'anno scolastico a giugno? Chiudiamo l'8, una settimana per gli scrutini, e poi partono esami di Stato con cui fare i conti», dice Cristina Battezzati, dirigente scolastico del liceo Seneca. «Potremmo anche fare ritorni il pomeriggio per recuperare», propone Tiziana Sallusti del liceo Mamiani.LA BONIFICAPoi c'è la bonifica delle scuole che anche senza coronavirus non è assicurata. Lunedì scorso infatti hanno preso servizio i nuovi collaboratori scolastici che altro non sono che gli ex addetti alle pulizie delle ditte esterne: solo a Roma ne mancano circa 600. L'Ufficio scolastico regionale ha dato mandato di attivare le supplenze ma le scuole stanno collezionando tanti no. «Sono otto giorni che abbiamo un'ala senza pulizie ordinarie», dice la preside dell'Albertelli Antonella Corea. Problemi che si accavallano uno sull'altro. Come quello dei soldi già versati per le migliaia di gite scolastiche annullate anche a Roma (vanno dai 300 ai duemila euro), di cui i genitori hanno provato a chiedere i rimborsi.