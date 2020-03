Roma, scuole chiuse e ladri all'attacco: un arresto al Torrino

Le scuole di Roma continuano a essere preda di ladruncoli che si intrufolano negli edifici per rubare qualunque cosa. L'ultimo colpo però non è andato a segno grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobileche hanno arrestato un 47enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.



Il malvivente giovedì pomeriggio, dopo aver divelto due finestre, è riuscito ad introdursi all’interno di un istituto scolastico di viale dell’Oceano Indiano. Il suo obiettivo era rubare le monete contenute all’interno dei quattro distributori. I carabinieri, intervenuti su segnalazione giunta al 112, sono riusciti a bloccare il ladro ancora all’interno dell’istituto scolastico. Il ladro aveva rubato dal magazzino scolastico anche due radio ricetrasmittenti. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA