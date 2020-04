Coronavirus, RSA: le linee guida dell'Iss: «Anche in caso di sospetto vietare ingressi dei famigliari»

Coronavirus, allarme RSA. Sono arrivate le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità per prevenire e gestire i casi di Covid-19 all'interno delle strutture di riabilitazione o hospice. Il documento di 25 pagine è stato rilasciato per responsabilizzare al massimo chi lavora nelle Rsa che sono diventate o stanno diventando focolai del virus.

Cimino (Sind. Rocca di Papa): “Alla Rsa San Raffaele ci sono già stati 10 decessi per covid”

La prima regola fondamentale è vietare l'accesso ai parenti: non bisogna infatti fare entrare i famigliari in strutture e cercare di trovare forme alternative di comunicazione. L’ingresso dei parenti, è bene capirlo, porta a rischio i residenti ricoverati nelle strutture. Potrebbe essere ammesso solo in caso di fine vita con tutte le precauzioni e le protezioni del caso.

Altra raccomandazione: non esistono eroi, esistono procedure precise per affrontare un virus che ha una capacità di infettare altissima. Per cui le linee guida spingono a promuovere la responsabilità degli operatori tutti, dai medici, infermieri, amministrativi che operano all'interno della Rsa. Quindi, se stanno male devono rimanere a casa. Molte parti del rapport Iss sono infatti dedicate alla prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza.

Coronavirus, Spallanzani, calano ancora i ricoverati, in servizio più medici e infermieri per i controlli a domicilio e nelle Rsa

In breve il documento stila le regole di carattere organizzativo e sono queste:

- Identificazione referente sanitario COVID-19 che segua tutti i corsi di formazione aggiornati

- coordinamento di tutti gli interventi e garantire un flusso informativo efficace e i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie)

- mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari

- rafforzamento precauzioni standard o Programma di medicina occupazionale. Che vuol dire? Per esempio si prescrive la somministrazione gratuita di vaccino antinfluenzale stagionale durante le campagne vaccinali regionali a tutti quelli che lavorano nelle Rsa

Civitavecchia, Rsa Bellosguardo isolata e presidiata. Sopralluogo e tamponi a tappeto della Asl al centro di riabilitazione Santa Cecilia

Come si converte una struttura in residenza pronta a gestire possibili casi Covid? L'Iss specifica che si deve contenere il più possibile il rischio contagio anche a costo di vietare ingressi e uscite nella struttura, e quindi sospendere temporaneamente i servizi di accettazione e dimissioni dei pazienti.

- Per tutta la durata dell’emergenza, disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti.

- Impedire accesso a sintomatici

- Limitare i nuovi ingressi di ospiti in strutture residenziali sociosanitarie dopo conseguente valutazione dello stato salute e tampone

- Evitare per quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed esami strumentali

- Area di isolamento per i nuovi accessi

- Sospensione delle attività di gruppo e della condivisione di spazi comuni all’interno della struttura

- Accesso di operatori sanitari possibile ma evitando sovrapposizioni

- Richiesta di uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a fornitori, manutentori e/o altri operatori

- Approvvigionamento DPI, soluzione idroalcolica, sapone, ecc.

- Disposizione corretta degli strumenti per igiene mani

- Approvvigionamento Termometri senza contatto

- Gestione dei casi sospetti (Isolamento in attesa risultati tampone)

Coronavirus Roma, allarme case di cura, anche Marino blindata: ipotesi omicidio colposo

L'importante, abbiamo capito in questo lungo lockdown, è evitare la commistione di pazienti sani e pazienti Covid, anche sospetti. I pazienti Covid devono essere trasferiti in reparti Covid. La parola d'ordine è infatti isolamento.

L'Iss dice che il Dipartimento di Prevenzione verifica all'interno della Rsa «la fattibilità di un isolamento efficace presso la stessa struttura. In caso di impossibilità ad effettuare un efficace isolamento, il paziente sarà trasferito in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19». In caso di trasferimento vanno immediatamente sanificate le aree dove il paziente ha soggiornato.

Tra le regole ci sono anche quella di garantire quanto più possibile la separazione tra aree “pulite” e aree “sporche”.

Fontana: «Malati Covid nelle Rsa? Lo rifarei. Riapertura il 4 maggio con ok della scienza»

Perché il faro è acceso sulle Rsa? Perché, là dentro ci sono anziani e persone fragili. «L’età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione - si legge nel rapporto - Circa il 60% dei malati di COVID-19 ha un’età superiore a 60 anni. Inoltre, il 95% dei decessi avviene in persone con più di 60 anni e con patologie di base multiple. Pertanto, nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti di tali gruppi di popolazione. Tuttavia, nelle strutture residenziali sociosanitarie sono ospitati anche soggetti con patologie croniche, affetti da disabilità di varia natura o con altre problematiche di salute; anche queste persone sono da considerarsi fragili e potenzialmente a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19».



© RIPRODUZIONE RISERVATA