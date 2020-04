Coronavirus Roma, dal Comune stop Ztl per tutto il 2020: «I bus non bastano»

Ultimo aggiornamento: 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ora è soltanto un'ipotesi che tuttavia non rifuggono dall'assessorato alla Mobilità e ai trasporti di Roma Capitale. «L'argomento è sul tavolo» garantiscono fonti dell'amministrazione, che aggiungono: «Si potrebbe decidere per il 2020 di lasciare aperti i varchi della Ztl per il Centro al fine di permettere a tutti i romani di spostarsi in città». Il Coronavirus, quando l'emergenza sarà passata, costringerà a rivedere - nell'ottica della tutela della salute pubblica - il tradizionale metodo di spostamento. Gli autobus di superficie, ad esempio, non potranno avere centinaia di persone a bordo, costipate soprattutto nelle ore di punta. Gli ingressi saranno contingentati e al fianco dell'autista è verosimile immaginare un dipendente dell'Atac impegnato a verificare che il distanziamento sociale di almeno un metro venga rispettato.I PROGETTIIl Campidoglio sta cercando soluzione per implementare la flotta veicolare del mezzi pubblici ma comunque sia «più di un certo numero di vetture - spiegano dall'assessorato - non potranno girare perché altrimenti il traffico imploderebbe». Ed è pur vero, ciononostante, che le persone dovranno tornare a muoversi: per raggiungere i posti di lavoro - uffici e negozi - e spostarsi in città non solo per andare a fare shopping. Seguendo quest'analisi, se da una parte si sta studiando anche il modo di agevolare il car-pooling, al contempo, si sta valutando l'apertura delle Ztl diurne almeno per l'anno corrente: «Al fine - proseguono dall'assessorato - di permettere alla gente di spostarsi», senza il rischio di restare fermi alle paline degli autobus o bloccati ai tornelli della metropolitana. Aprire però non significherà permettere di circolare e parcheggiare per andare a fare compere anche perché i posteggi soprattutto in Centro sono limitati e non arrivano a 17 mila tra strisce bianche e strisce blu. Il principio è quello di sfruttare le strade di Roma sotto vari punti di vista e permettere la circolazione. Chi del resto parte da Termini per raggiungere Prati perché è qui che lavora, usando il trasporto pubblico transita per le strade del Centro in tempi di normalità chiuse al traffico privato durante il giorno. Chi usa la macchina, di contro, è costretto a percorsi più ampi e dunque permettere ai veicoli privati di seguire gli stessi percorsi del trasporto pubblico per raggiungere diversi quartieri tagliando per il Centro è la ratio di fondo del progetto su cui l'amministrazione sta ragionando.LE AGEVOLAZIONIA questo si aggiunge un'altra riflessione: come comportarsi con chi, tra i privati, ha pagato al Campidoglio il permesso annuale per passare dai varchi Ztl anche quando questi sono chiusi? Al 31 marzo scorso i permessi Ztl validi, concessi a pagamento, sono 23.464. A usarli sono residenti, domiciliati e tutte le altre categorie che annoverano lavoratori, liberi professionisti, servizi tecnologici. Escluso il rimborso delle quote già incassate dall'amministrazione, l'ipotesi è quella di stornare dal conto di utilizzo i mesi di cui non si è potuto godere. Banalmente, chi «ha pagato un permesso - concludono dall'assessorato - potrebbe ottenere una dilazione per il rinnovo al momento della scadenza, a fronte dei mesi persi». Il progetto attualmente non prevede, invece, deroghe o cambi al regime di chiusura della Ztl del Tridente che da diversi mesi è stata resa off-limits al traffico, salvo quello dei residenti e di chi trasporta merci.