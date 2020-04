Roma, vendevano mascherine illegali a clienti anziani: denunciati gestori di un minimarket

Le tenevano nascoste nel magazzino, e le mostravano solo a clienti anziani: vendevano mascherine pericolose e illegali, il bene ancora più prezioso, a un prezzo raddoppiato. Così ieri mattina, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone hanno denunciato due persone, titolari di un’attività commerciale, in zona Casal Bruciato. Nel minimarket gestito da due cittadini del Bangladesh di 33 e 27 anni i militari hanno accertato che all’interno della loro attività, vendevano mascherine facciali prive di marchio CE e quindi ritenute pericolose per la salute delle persone. Le vendevano anche a un prezzo maggiorato. Successivamente, i militari hanno sequestrato una confezione con 54 mascherine prive di indicazioni circa il lotto di produzione e l'anno di fabbricazione. Per i due gestori è scattata la denuncia per immissione sul mercato di prodotti non conformi e manovre speculative su merci.

