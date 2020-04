Sono almeno seimila le persone a Roma e nel Lazio attualmente in contatto con i medici di base o le Asl che aspettano, a casa, di sapere se sono malati di coronavirus o no, attraverso il tampone. Si tratta di una stima al ribasso che tiene conto anche dei 2600 cittadini sotto sorveglianza sanitaria domiciliare, di cui 1600 nella Capitale, che magari hanno fatto un primo tampone, ma attendono ancora il secondo o il terzo a cui sottoporsi, come da protocollo, al termine della quarantena. Ma i tamponi non ci sono per tutti. E l'attesa, nell'incertezza, è snervante. C'è chi ha bisogno della certificazione attraverso gli esami anche per tornare al lavoro e ci sono familiari o amici di persone positive al Covid-19 che hanno già terminato l'isolamento domiciliare senza mai avere fatto il fatidico tampone.

Come mai? Mancano i reagenti, servono medici e infermieri e, qualora, ci fossero anche tutti, non sono sufficienti i dispositivi di protezione individuale per recarsi in ogni domicilio. Ma la Regione sta prendendo provvedimenti.

Stamani si terrà la prima riunione operativa per approntare il piano di intervento in modalità drive in delle nuove squadre Uscar, ossia le Unità speciali di continuità assistenziale regionale, una sorta di nuclei di incursori nella guerra al coronavirus nel Lazio, formate dai circa 800 medici e infermieri volontari che hanno risposto al bando di reclutamento chiuso due giorni fa. «Con il loro apporto - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - stiamo organizzando un sistema di tamponi drive in che verranno estesi in tutti i municipi di Roma, in modo da accelerare le procedure su prenotazione. Nessuna zona rimarrà scoperta. Saranno, dunque, impegnate le unità mobili Uscar». Come funziona? Il metodo è già stato sperimentato dalla Asl Roma 3 nel piazzale davanti alla sede di Casal Bernocchi. L'utente che sospetta di essere affetto da Covid-19 viene contattato e invitato a recarsi in auto - senza potere mai scendere o fare tappe intermedie lungo il tragitto - sul luogo convenuto dove troverà l'équipe sanitaria pronta a fare il tampone attraverso il finestrino della vettura tirato giù.

LE TUTE

Sarà sufficiente a esaurire tutte le richieste? «Finora - spiega Pier Luigi Bartoletti, leader dei Medici di famiglia romani e vicepresidente dell'Ordine dei medici di Roma - si sono dovute concentrare le risorse nelle situazioni più critiche. La Asl 4, per esempio, esegue una media di 100 tamponi al giorno, la Asl 2 che è la più popolosa di Roma con 1,3 milioni di abitanti, negli ultimi giorni è stata impegnata su più fronti: al Selam Palace, a Villa Fulvia, presso le comunità religiose. Impossibile tamponare tutti. E c'è un fattore principale - aggiunge il medico - e lo spiego così: poniamo anche di avere 1000 tamponi a disposizione, 1000 medici e 5 tute protettive per gli operatori. Quanti tamponi credete si possano fare? Cinque. Non si può usare la stessa tuta per entrare in contatto con più persone o entrare in più case e le procedure di vestizione e svestizione richiedono molto tempo». Insomma, i tamponi drive in, in questo senso, potrebbero andare incontro a molti più cittadini. Ma la questione dei dispositivi di protezione individuali tiene banco e desta ancora preoccupazione nei camici bianchi. «La mancanza di reagenti - afferma Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici romani - è un problema mondiale, la domanda è aumentata a dismisura e la produzione fatica a soddisfarla tutta. Ma il problema dell'approvvigionamento dei dispositivi, mascherine e tute, è ancora più fondamentale: se ne fossimo tutti provvisti, dai medici ai cittadini, potremmo ripartire prima o avremmo potuto non bloccare nulla».

FORNITURE BLOCCATE

L'Ordine dei medici lancia l'allarme: «Le forniture di mascherine e tute scarseggiano, molte sono state fermate alle dogane e requisite dalla protezione civile a un prezzo più basso di quello pagato, per esempio, in Cina dagli intermediari che ora stanno bloccando le esportazioni». Infine, per la Fase 2, l'assistenza territoriale, a domicilio o on the road, sarà fondamentale. Per questo si sta studiando una rete di medici-sentinelle, anche con le Uscar, nelle stazioni, nei terminal dei pullman, capaci di identificare e isolare nuovi cluster. Non a caso una lettera firmata da 100mila medici, di cui molti romani, chiede al ministro Speranza di poter partecipare alla «mappatura degli asintomatici o paucisintomatici, e di tutti i familiari dei casi conclamati, indispensabile per evitare ondate di ritorno dei contagi appena finirà il lockdown».

