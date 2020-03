Coronavirus Roma, 59 suore positive dalla Casilina a Grottaferrata: una è stata ricoverata. Isolati due conventi

Il Coronavirus ha colpito 59 suore a Roma e provincia. Quaranta religiose sono risultate positive nell'Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata che è stato isolato. Una delle suore è stata addirittura ricoverata. «Già da ieri casi sospetti, oggi confermati. È stato avvisato il prefetto di Roma e attivata indagine epidemiologica della Asl Roma 6. L'istituto è stato isolato» ha fatto sapere l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Suore colpite dal Coronavirus anche nella Asl Roma 2 dove è stato isolato Istituto della Congregazione delle suore angeliche di San Paolo in via Casilina. Su 21 suore che compongono la comunità, 19 sono positive. Anche in questo caso è stato avvisato il Prefetto di Roma e attivata indagine epidemiologica della Asl Roma 2.



