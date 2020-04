Lo studio appena sfornato da Google sui movimenti dei cittadini in tempi di coronavirus dice che il Lazio è la regione d'Italia dove gli spostamenti per fare la spesa (oppure per andare in farmacia) sono calati di meno. Sono diminuiti, naturalmente, ma solo del 71% rispetto al periodo pre-lockdown. La media nazionale è dell'82%. In 7 regioni, dal Veneto alla Sicilia, la contrazione delle uscite per gli acquisti di «grocery & pharmacy», come li cataloga il colosso di Mountain View, insomma per generi alimentari e medicinali, tra i pochi motivi per cui è consentito uscire di casa, è stata di oltre il 90%; in altre 7 regioni, la riduzione ha superato l'80%, se si mettono a confronto i dati del 23 febbraio e quelli del 5 aprile.

L'ANALISI

Per i cittadini del Lazio invece il calo è del 71%. «Roma ha un peso decisivo sul dato complessivo della regione», spiega Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università di Milano-Bicocca. «Google avverte che ogni regione ha le sue caratteristiche, ma mettendo il Lazio a confronto con le altre realtà, sembra prevalere un aspetto: in una grande città le persone vanno molto più spesso al supermercato rispetto a chi vive in zone meno densamente popolate, dove di solito si va una volta a settimana al centro commerciale, che magari dista 10 chilometri da casa, e una volta lì si fa una spesa ampia». Chi vive a Roma e nei grandi centri, continua l'esperto della Bicocca, «ha generalmente i supermercati più vicini e quindi è orientato a uscire molto più spesso. Lo stesso vale per chi va in farmacia. Non a caso dopo il Lazio troviamo la Campania, con Napoli, e la Lombardia, con Milano, anche se con una variazione più vicina al trend nazionale rispetto alla regione della Capitale».

IL RANKING

Secondo il Covid-19 community mobility report di Google, dopo il Lazio, al secondo posto tra le regioni dove la diminuzione degli spostamenti è stata meno marcata c'è infatti la Campania (-74%); a seguire c'è la Lombardia (-77%), la Liguria (-78%), l'Abruzzo e la Basilicata (-79%), il Piemonte (-80%). Sopra la media nazionale, le Marche e l'Umbria (-86%), poi la Val d'Aosta (-87%), la Calabria (-91%) e la Sardegna (-92%). Tra le regioni dove le uscite per fare la spesa sono invece diminuite di più c'è in testa il Veneto (-95%), poi il Friuli Venezia Giulia (-94%), il Trentino, l'Emilia e la Sicilia (-93%).

VERSO L'UFFICIO

Nel Lazio i viaggi verso il posto di lavoro sono diminuiti del 61%, un filo meno della media nazionale (-62%), ma va detto che per questo indicatore, come per gli altri dello studio di Google, le differenze da regione a regione sono molto meno marcate rispetto ai tragitti verso supermercati e farmacie. Per il comparto dei trasporti pubblici, si è registrato un crollo degli spostamenti verso stazioni e fermate: -87% nel Lazio (-86% in Italia). Anche questo dato è abbastanza omogeneo, lungo lo Stivale, anche se nella Capitale negli ultimi giorni gli utenti di metro e bus sembrano in leggero aumento, spiega Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit, l'app che monitora i mezzi pubblici in 102 Paesi del mondo. «A Roma abbiamo registrato un calo nell'utilizzo del trasporto pubblico progressivo e costante, la diminuzione è in linea con le altre regioni nonostante negli ultimi giorni si sia osservato nella Capitale un lieve incremento degli spostamenti con autobus e metro». Spostamenti comunque molto al di sotto «di quelli a piedi o col mezzo privato, probabilmente anche per una provvisoria diffidenza degli utenti nell'utilizzo dei mezzi pubblici».



