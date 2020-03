Coronavirus, Spallanzani: 194 positivi, 10 in più di ieri, 324 guariti

​Coronavirus, il bollettino dell'ospedale Spallanzani di oggi, mercoledì 18 marzo 2020: 194 positivi, 10 in più di ieri, 324 le persone guarite. I pazienti positivi al Covid19, dunque, sono in totale 194. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 40. Lo si apprende da un comunicato della direzione sanitaria dell'Istituto Spallanzani di Roma.





