Coronavirus, a Roma coppia di turisti cinesi in vacanza ricoverata allo Spallanzani

Coppia di turisti cinesi si sente male a Roma e viene ricoverato all'ospedale Spallanzani. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza nel pomeriggio di mercoledì in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, erano arrivati nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell'ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso la coppia che aveva febbre e l'ha trasportata all'ospedale Spallanzani per essere sottoposta al test. Controlli anche su due turisti cinesi arrivati con una nave da crociera a Civitavecchia.

Ultimo aggiornamento: 13:10

