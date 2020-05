Coronavirus Roma, allo Spallanzani 157 pazienti ricoverati e 394 dimessi

Fino ad oggi sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma «157 pazienti di cui 100 positivi a Covid-19 e 53 sottoposti ad indagine. E sono 17 quelli che necessitano di supporto respiratorio». Questo il bollettino odierno dello Spallanzani, che ricorda come la struttura «nell'ambito della sua flessibilità organizzativa è entrata nella fase 3 di accoglienza di pazienti positivi e sospetti da tutti i presidi ospedalieri e sociosanitari del Lazio». I pazienti dimessi, trasferiti a domicilio o in altre strutture del territorio, sono a questa mattina 394.



© RIPRODUZIONE RISERVATA