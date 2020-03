Coronavirus, «Goodmorning Roma!». Ecco le radio di quartiere su Facebook

«Vitinia on air» e poi «Radio Flaming», corsi di salsa e bachata, di inglese e di art attack per i più piccoli, ma anche informazioni sui negozi che consegnano la spesa.

Nascono radio di quartiere su Facebook «per sconfiggere la noia, portare nelle case un po' di speranza» dice Mario Pericolini del comitato di quartiere di Vitinia, a Roma Sud. C'è il risveglio muscolare alle 10, ma poi vengono date anche comunicazioni utili sui negozi che fanno consegne a domicilio e si condiviono i video del presidente del IX Municipio, Dario D'Innocenti che invita tutti a stare a casa.

La regia non è di Barry Levinson, e ai microfoni non c'è Robin Williams, ma la storia delle radio di quartiere nate per incoraggiare i romani, ricorda molto il celebre film "Goodmornig Vietnam".

A Vitinia l'idea è venuta a Mario Cipollini, un giovane animatore e sta coinvolgendo molti residenti. Jennifer Fer fa lezioni di inglese, Martina Febi invita all'appuntamento con art attack, Dario conduce "il pranzo della domenica" e dà consigli su come cucinare, Andrea e Betta insegnano salsa e bachata. «Ricordiamo con rispetto i fatti drammatici - racconta Pericolini - invitiamo al rispetto delle normative, ma cerchiamo anche di intrattenere».

Dall'altra parte della Capitale, a Roma Nord, c'è Max Petrassi che ha organizzato «Radio Fleming», dopo tanti incontri sul gruppo "Sei del Fleming e di Vigna Clara se.....". Sulla pagina www.15news.it si ascolta la musica, ma si possono scaricare anche i moduli per le autocertificazioni. «In chat poi rispondiamo alle domande dei residenti, cerchiamo di incoraggiarli e di dare informazioni utili» spiega Petrassi, presidente di GreenSideRoma Onlus e rappresentante dell’Unione Comitati XV Municipio.

«Il progetto nasce dall'esigenza di tenersi in contatto e condividere informazioni musica ed esperienze - spiega Petrassi - Radio Fleming propone musica ma tra pochi giorni inizierà a pubblicare spazi con contenuti utili a superare questo momento difficile, a breve inizieranno le trasmissione di quartiere con le testimonianze ed i saluti dei residenti, i commerciati e una madrina d'eccezione Rita dalla Chiesa e i consigli della psicologa Caterina Astaldi». Dal Fleming promettono anche interviste ai residenti vip del quartiere. «Mi sento un po' come quando vedevo i film di guerra con la radio in sottofondo (allora c'era Radio Londra), spero vivamente che il progetto - per ora - legato all'emergenza poi possa continuare».



